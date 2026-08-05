إبراهيم حسن يطالب كاف بإقامة المباريات الودية قبل الرسمية في معسكر سبتمبر بتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٧

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:20 مساءً - طالب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم ، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضرورة النظر في مواعيد الأجندة الخاصة بشهر سبتمبر ، و البدأ بالمباريات الودية أولا في المعسكر ثم المباريات الرسمية والخاصة بتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٧ .

أضاف إبراهيم حسن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قام لأول مرة بمد فترة معسكر شهر سبتمبر و اكتوبر ليقام في الفترة من ٢١ سبتمبر حتى ٦ أكتوبر علي أن يتخللها مباراتين في التصفيات و مباراة ودية ،خاصة أن التوقفات في السابق كانت للمباريات الرسمية في تلك الفترة وكانت لمدة ٩ ايام فقط ، بينما المعسكر المقبل سيكون لمدة ١٧ يوم .

تابع مدير المنتخب أنه يطالب الاتحاد الأفريقي بالبدأ بالمباريات الودية في التوقف المقبل ثم لعب المباريات الرسمية لأن هذا أفضل للمنتخبات من الناحية البدنية و الفنية وليس العكس .