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إبراهيم حسن يطالب كاف بإقامة المباريات الودية قبل الرسمية في معسكر سبتمبر بتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٧

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إبراهيم حسن يطالب كاف بإقامة المباريات الودية قبل الرسمية في معسكر سبتمبر بتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٧

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:20 مساءً - طالب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم ، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضرورة النظر في مواعيد الأجندة الخاصة بشهر سبتمبر ، و البدأ بالمباريات الودية أولا في المعسكر ثم المباريات الرسمية والخاصة بتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٧ .

 

أضاف  إبراهيم حسن أن  الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قام لأول مرة بمد فترة معسكر شهر سبتمبر و اكتوبر ليقام في الفترة  من ٢١ سبتمبر  حتى ٦ أكتوبر علي أن يتخللها مباراتين في التصفيات و مباراة ودية ،خاصة أن التوقفات في السابق كانت للمباريات الرسمية في تلك الفترة وكانت لمدة ٩ ايام فقط ، بينما المعسكر المقبل سيكون لمدة ١٧ يوم .

 

تابع مدير المنتخب أنه يطالب الاتحاد الأفريقي  بالبدأ بالمباريات الودية في التوقف المقبل ثم لعب المباريات الرسمية لأن هذا أفضل للمنتخبات من الناحية البدنية و الفنية  وليس العكس .

 

 

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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