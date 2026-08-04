مذكرة تفاهم بين مدينة الدواء المصرية ومجموعة باشا الجيبوتية لدعم الأمن الدوائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 04:21 مساءً - استقبلت مدينة الدواء المصرية “چبتو فارما” وفدًا رفيع المستوى من جمهورية جيبوتي الشقيقة برئاسة هيبو باشا، رئيس مجلس إدارة مجموعة باشا (Bacha Group)، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الجيبوتي، ورئيسة سيدات الأعمال الجيبوتية، وذلك في إطار زيارة عمل رسمية تستهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال الصناعات الدوائية ودعم جهود الأمن الدوائي على المستوى الإقليمي.

وشهدت الزيارة عقد سلسلة من المباحثات الموسعة التي تناولت سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي في قطاع الدواء، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الصحي في القارة الإفريقية.

وخلال الزيارة، استعرضت مدينة الدواء المصرية “چبتو فارما” قدراتها التصنيعية المتقدمة وإمكاناتها الإنتاجية المتكاملة في مجال تصنيع المستحضرات الدوائية وفق أحدث معايير الجودة العالمية وممارسات التصنيع الجيد (GMP).

كما ناقش الجانبان احتياجات السوق الجيبوتي وأسواق شرق إفريقيا من المستحضرات الدوائية ذات الأولوية، تمهيدًا لبدء إجراءات التسجيل والتوريد المباشر لعدد من المنتجات الدوائية المصرية عالية الجودة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الصحية المتنامية لهذه الأسواق.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى آليات الانتقال التدريجي من نموذج التصدير المباشر إلى نموذج أكثر تكاملًا يقوم على توطين بعض مراحل التصنيع الدوائي، من خلال الاستفادة من المركز اللوجستي والصناعي التابع لمجموعة باشا في جمهورية جيبوتي، بما يدعم سلاسل الإمداد الدوائية ويعزز فرص التكامل الصناعي بين الجانبين.

وأكد الطرفان الأهمية الاستراتيجية لجمهورية جيبوتي باعتبارها مركزًا لوجستيًا وتجاريًا محوريًا في منطقة القرن الإفريقي، ونقطة ارتكاز رئيسية تربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والدولية، الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات الدوائية المصرية للوصول إلى أسواق جديدة في دول القرن الإفريقي وتجمع الإيقاد (IGAD).

وتُوجت المباحثات بالتوقيع الرسمي على مذكرة تفاهم لإطار التعاون المشترك بين مدينة الدواء المصرية “چبتو فارما” ومجموعة باشا الجيبوتية، بما يؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد تستهدف دعم الأمن الدوائي وتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين. ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الدواء المصرية “چبتو فارما”، عن ترحيبه بالوفد الجيبوتي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون المصري الإفريقي في قطاع الصناعات الدوائية.

مؤكداً أن مدينة الدواء المصرية “چبتو فارما” تولي اهتمامًا خاصًا بدعم توجه الدولة المصرية نحو تعميق التعاون مع الأشقاء في القارة الإفريقية، انطلاقًا من إيماننا بأن توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الصحي والتنمية المستدامة. وتمثل جمهورية جيبوتي شريكًا استراتيجيًا مهمًا لما تتمتع به من موقع جغرافي فريد ودور محوري في حركة التجارة والخدمات اللوجستية داخل منطقة القرن الإفريقي، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى بناء نموذج ناجح للتكامل الصناعي والدوائي يسهم في تلبية احتياجات الأسواق الإفريقية وتعزيز النفاذ الإقليمي للدواء المصري.”

وأعربت هيبو باشا، رئيس مجلس إدارة مجموعة باشا، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وما لمسته من إمكانات صناعية متطورة داخل مدينة الدواء المصرية “چبتو فارما”، مؤكدة أن ما تمتلكه المدينة من قدرات إنتاجية وتكنولوجية متقدمة يجعلها شريكًا موثوقًا لتلبية احتياجات الأسواق الإفريقية. وأضافت: “تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والصحي بين جيبوتي ومصر، كما تسهم في توفير منتجات دوائية عالية الجودة للأسواق المستهدفة في جيبوتي ومنطقة شرق إفريقيا. ونتطلع إلى ترجمة مخرجات مذكرة التفاهم إلى مشروعات عملية تسهم في دعم الأمن الدوائي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.”