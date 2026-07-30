ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 01:49 مساءً - تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بمنطقة الوايلي في القاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وجاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حيث أكدت التحريات قيام المتهم بإدارة الكيان وإيهام راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية بأنها تؤهلهم للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، وذلك على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل مقر الكيان، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، وطلبات التحاق، ومطبوعات دعائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.