نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات.. وزير التعليم يعتمدها رسميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 04:21 مساءً - يستعد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية الخاصة بإعداد النتيجة، والتي شملت المراجعة النهائية للدرجات واعتماد القائمة النهائية لأوائل الثانوية العامة.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن أعمال تجهيز النتيجة اكتملت، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة ورصد الدرجات، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا وإعلانها للطلاب في مختلف المحافظات.

وعقب اعتماد النتيجة، سيتمكن طلاب الثانوية العامة من الاستعلام عن درجاتهم إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص لإعلان النتيجة، باستخدام رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

* إدخال اسم الطالب.

* كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

* تسجيل البريد الإلكتروني.

* اختيار المحافظة.

* تحديد الشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).

* اختيار نظام الدراسة (حديث أو قديم).

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم النتيجة رسميًا فور اعتمادها، على أن تتضمن المجموع الكلي ودرجات كل مادة، تمهيدًا لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد.