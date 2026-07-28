الهلال الأحمر يدفع قافلة «زاد العزة» الـ244 مُحملة بمساعدات إنسانية إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 03:29 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الرابعة بعد 240، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

قافلة «زاد العزة» الـ244

حملت القافلة الـ 244 أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: سلال غذائية، مواد إغاثية، ومستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.