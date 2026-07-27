أوائل الثانوية العامة 2026.. موعد إعلان القائمة وآلية اختيار المتفوقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 03:57 مساءً - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال مراجعة وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2026، تمهيدًا لإعلانها خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع الكشف عن قائمة أوائل الجمهورية في مختلف الشعب الدراسية.

وأكدت الوزارة أن أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 سيتم إعلانها في نفس موعد إعلان النتيجة رسميًا، دون وجود موعد منفصل لإعلان القائمة، وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الأوائل سيتم تحديدها خلال الأسبوع الجاري، وتشمل الشعب الثلاث: علمي علوم، وعلمي رياضة، والشعبة الأدبية، بالإضافة إلى أوائل الطلاب المكفوفين، وفقًا لأعلى المجاميع المحققة في كل شعبة.

وتخضع أسماء الطلاب المرشحين لقائمة الأوائل لمراجعة دقيقة قبل اعتمادها، للتأكد من صحة عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وعدم وجود أي أخطاء أو مخالفات قد تؤثر على أحقية الطالب في الوجود ضمن قائمة المتفوقين.

عقب اعتماد النتيجة رسميًا، يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال تسجيل البيانات المطلوبة،بعد الدخول علي هذا الرابط

اسم الطالب.

رقم الجلوس.

البريد الإلكتروني.

المحافظة.

اختيار الشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).

تحديد نظام الدراسة (حديث أو قديم).

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم النتيجة كاملة، متضمنة قائمة الأوائل ونسب النجاح، فور اعتمادها رسميًا، على أن تصبح متاحة لجميع الطلاب للاستعلام باستخدام رقم الجلوس.