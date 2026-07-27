ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صوت الأمة.. سجل هنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 12:29 صباحاً - ينشر موقع " صوت الأمة " نتيجة الثانوية العامة 2026، بعد اعتمادها رسمياً من وزارة التربية والتعليم، وسيتيح الموقع للقراء الإطلاع على النتيجة فور اعتمادها.

ولتسجيل الحصول على النتيجة على موقع صوت الأمة يمكن تسجيل البيانات على هذا الرابط أنقر هنا

وأعلنت مصادر مسؤولة داخل الكنترول الرئيسي لـ امتحانات الثانوية العامة 2026، عن انتهاء عمليات تصحيح كراسات الإجابة بالكامل لجميع المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية، وبدء المرحلة النهائية المتمثلة في رصد ومراجعة الدرجات وتطبيق قواعد الرأفة للطلاب المستحقين.

وأوضحت المصادر أن النتيجة تخضع حالياً لعمليات دمج وتدقيق البيانات، وتجهيز قائمة أوائل الجمهورية في كافة الشعب (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي، ومدارس المتفوقين والمكفوفين)، تمهيداً لعرضها على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها رسمياً.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

وكشفت المؤشرات الأولية أنه من المتوقع اعتماد النتيجة وإعلانها رسمياً في الفترة ما بين 28 يوليو و1 أغسطس 2026، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نسب النجاح العامة ونسب نجاح كل شعبة، بالإضافة إلى أسماء الطلاب الأوائل وتهنئتهم هاتفياً من قبل الوزير.

التعليم تنفي شائعات الرسوب الجماعي

وفي سياق متصل، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن رسوب أعداد كبيرة من الطلاب في بعض المواد، مؤكدة أن مؤشرات النجاح الأولية هذا العام مبشرة وتتفق مع المعدلات الطبيعية للأعوام السابقة.

كما حذرت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء صفحات الاحتيال و"شاومينج" التي تزعم قدرتها على تعديل درجات الطلاب أو تسريب النتيجة بمقابل مادي، مشددة على أن منظومة التصحيح الإلكتروني مؤمنة بالكامل ولا يمكن اختراقها أو التلاعب ببياناتها.