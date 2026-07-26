وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 06:29 مساءً - الدكتور محمود عصمت: زيادة مشاركة الشركات البريطانية في مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وفتح المجال أمام ضخ الاستثمارات الجديدة.

فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقي وتعظيم دور الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرات البريطانية فى مشروعات (p2p) ‏(Private to private) واستخدام محطات الطاقة المتجددة فى تغذية المناطق النائية.

اشاد الدكتور محمود عصمت بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، موضحا اهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة امام الشركات البريطانية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالاضافة الى مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة. ومشروعات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، وغيرها من المشروعات فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45٪ بحلول عام 2028، موضحا اهمية التعاون والاستفادة من الخبرات البريطانية فى اقامة مشروعات الطاقة الشمسية لتغذية المناطق النائية وكذلك التعاون فى مجال البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مشير إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى اطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء البلاد. مشيرا إلى الثراء الكبير التى تتميز به مصر فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وان خطة عمل قطاع الكهرباء والطاقة تقوم على تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، موضحاً ان الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، مؤكدا العمل على مواصلة التعاون مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات.

من جانبه، اشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة مشيرا الى رغبة العديد من الشركات البريطانية فى ضخ استثمارات فى مجال الطاقات المتجددة