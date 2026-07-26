انفراجة في الطقس.. الأرصاد تعلن تراجع الحرارة 5 درجات والعظمى بالقاهرة 35

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 02:41 مساءً - زفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى للمواطنين، معلنة تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية وانخفاضًا في درجات الحرارة على عدد من المناطق، بعد موجة الطقس شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة ستتراجع على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية، ما يسهم في تلطيف الأجواء مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الطقس الحار خلال ساعات النهار.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل 35 درجة مئوية للعظمى في القاهرة في الظل، وسط أجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال الصباح الباكر، بينما يكون الطقس حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة رطبًا على جنوب البلاد.

وأضافت أن الأجواء تميل إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار نسب الرطوبة المرتفعة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، رغم الانخفاض الملحوظ في القيم المسجلة.