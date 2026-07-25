اتحاد الكرة: تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 06:05 مساءً - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك ضمن قرارات مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم.

وأكد الاتحاد أن تشكيل لجنة الحكام بالكامل سيتم عرضه على مجلس الإدارة خلال اجتماعه المقبل، تمهيدًا لاعتماده بشكل رسمي، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

ويأتي قرار تعيين عصام عبد الفتاح في إطار خطة مجلس إدارة الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم، ودعم الحكام بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء خلال المنافسات المحلية.