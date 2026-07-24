كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بتجريد آخر من ملابسه والتعدي عليه بالسب والضرب بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 04:21 مساءً -

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتجريد آخر من ملابسه والتعدى عليه بالسب والضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الظاهران بمقطع الفيديو (مالك إحدى شركات المقاولات ، عامل – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الوايلى ، الشرابية") وبسؤالهما قررا بأن الواقعة منذ حوالى عام حال قيام الأول بالتعدى على الثانى أثناء عملهما فى أحد المشروعات الإنشائية بإحدى المستشفيات وعلل قيامه بالتعدى عليه لإعتقاده بقيامه بسرقة "بعض الكابلات الكهربائية" من داخل المشروع محل عملهما، وبسؤال الثانى أيد ما سبق، وأضاف بقيامهما بإنهاء الخلاف فى حينه والتصالح فيما بينهما.ولدى علمهما بتداول مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى قاما بالتوجه لقسم شرطة التجمع الأول من تلقاء أنفسيهما لتوضيح الموقف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.