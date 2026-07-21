ضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة وبداخلها أكثر من (92) ألف مطبوع مخالف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:41 مساءً - تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، لقيامها بطباعة مطبوعات تجارية دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وجاءت العملية عقب معلومات وتحريات أكدت تورط مالك المطبعة في طباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة، حيث تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من (92) ألف مطبوع تجاري مختلف دون تفويض من الجهات المختصة، وبمواجهة المدير المسؤول أقر بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.