محاولات تضليل إخوانية فاشلة.. «الداخلية» تكشف حقيقة وفاة نزيل بقسم السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 08:13 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بوفاة نزيل داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يونيو المنقضى قامت الأهالى بضبط المذكور لقيامه بالتحرش بإحدى السيدات بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة وتم حجزه بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات ، وبتاريخ 6 الجارى وأثناء تواجده بمحبسه وقعت مشاجرة بين المذكور وبين أحد النزلاء قام خلالها بالتعدى عليه بالضرب، حيث شعر بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم إلا أنه توفى ، وبسؤال شهود الواقعة عدد من النزلاء أيدوا ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على التعدى وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه.

ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الرأى العام.