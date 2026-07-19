الحرس الثوري : قواتنا تسيطر على مضيق هرمز و لن تمر أي قطرة نفط دون تصريح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 05:12 مساءً - جدد الحرس الثورى الإيراني تهديداته بشأن المرور من أى مسار فى مضيق هرمز لا يخضع لإدارة إيران ؛ حيث قال اليوم "قواتنا تسيطر بالكامل على مضيق هرمز والمسار الآمن الوحيد هو المعلن من جانبنا"؛ وأضاف قائلًا أكدنا سابقا أنه لن تمر أي قطرة نفط أو غاز أو سماد كيميائي عبر مضيق هرمز دون تصريح منا.

وأشار الى تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور بعد توجيهنا تحذيرات لها؛ موضحا أن السفن الأربع عطلت أنظمة الملاحة وحاولت الخروج من المضيق عبر مسار غير آمن بدعم أمريكي.

وحذر من أن السفن التي تتأثر بتصريحات العدو الأمريكي وتسلك مسارا غير آمن ستكون عرضة للحوادث لا محالة.

إيران: ندين هجوم أمريكا على منشأة دارخوين النووية بخوزستان

ومن جهة أخرى؛ أعربت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن إدانتها هجوم أمريكا على منشأة دارخوين النووية بخوزستان التي لا زالت قيد الإنشاء.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن استهداف منشآة نووية سلمية خاضعة لإشراف الوكالة الذرية جريمة ضد القانون الدولي.