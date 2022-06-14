أسوان تستضيف المؤتمر السنوى لتكتل شركات السياحة الألمانية

جدة - نرمين السيد - واستعرض المحافظ -خلال اللقاء- الاستعدادات والترتيبات لاستضافة أسوان للمؤتمر الدولى السنوى، معربا عن ترحيبه بتنظيم هذا الحدث السياحى الحيوى على أرض أسوان، مؤكدا الدعم اللامحدود من المحافظة والعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة ليظهر هذا المؤتمر بالشكل الحضارى والراقى بما يتناسب مع مكانة أسوان وتمتعها بمختلف الأنماط والمقومات السياحية.

وأشار عطية، إلى أنه سيتم الإسراع بوتيرة الأعمال والمشروعات الجارية لإحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل والرصف مع تلافى أى ملاحظات وتنفيذ المقترحات لتكون المحافظة فى أبهى صورة لاستقبال هذا الحدث السياحى العالمى، موضحا أن المحافظة لديها رؤية وخطة محددة لتنفيذ هذه الأعمال مرحليا مع انتهاء الموسم السياحى خلال فصل الصيف، وهو ما سيتوازى مع الاهتمام بالمناطق المحيطة بالمعالم السياحية والمزارات والمتاحف الأثرية ومنها متحف النوبة.

من جانبه، أعرب توماس بوزل عن سعادته باختيار أسوان لاستضافة للمؤتمر الدولى السنوى لتكتل شركات السياحة الألمانية "QTA" والتى تعتبر من أهم مقاصد السياحة المصرية، كما أن المحافظة شهدت طفرة فى مجال التطوير والتجميل فى ظل تفردها بجمال وسحر الطبيعة الخلابة على الرغم من حالة الركود التى شهدها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح توماس أن هذا التجمع السياحى سيكون فرصة كبيرة للترويج السياحى للمحافظة ولذا سيتم اختيار مواقع فاعليات المؤتمر بكل عناية لإبراز جمالها وسحرها.

وفى السياق، وجه محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمتابعة الميدانية لأعمال رفع كفاءة الحدائق العامة ونشر المسطحات الخضراء بالشوارع الرئيسية بأسوان.

وذكرت المحافظة -فى بيان- أن المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، قامت بجولة ميدانية بعدد من المتنزهات والحدائق العامة شملت حدائق منزل الخزان والشجرة ومقبرة العقاد والشيراتون ومشتل فيلة، بالإضافة إلى الزراعات بطرق المطار والسادات وفيلة وكورنيش النيل القديم.

وشددت السكرتير العام المساعد على المتابعة الدورية للزراعات والأشجار، مع توفير المياه لرى هذه الزراعات بشكل دائم، علاوة على التوجيه بضبط مواعيد الرى حتى يتم الإستفاده من كميات المياه للحد من تعرضها للتبخر، موجهة برفع أى تراكمات للقمامة والمخلفات أولا بأول، بجانب إعادة التخطيط الجمالى للحدائق وإستكمال المسطحات الخضراء بما يتناسب مع الهوية البصرية.

من ناحية أخرى، بحث محافظ أسوان أشرف عطية مع وفد هيئة "فولبرايت مصر" برئاسة الدكتورة ماجى نصيف مدير الهيئة، آلية التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة وذلك لأبناء أسوان من خريجى الجامعات المصرية للحصول على برامج متقدمة فى الدراسات العليا ولأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المحافظ - فى بيان - أن اللقاء تضمن عرض فيلم تسجيلى عن الدور الثقافى والعلمى والتدريبى للهيئة، بجانب استعراض مجموعة من خريجى فولبرايت لنماذج نجاحهم بعد الحصول على البرامج والدورات التدريبية مع ممارسة الأنشطة التى ساهمت فى تأهيلهم لاقتحام مجالات العمل المختلفة.

وقدم المحافظ شكره لهيئة فولبرايت مصر على هذه المبادرة الرائدة الهادفة لاكتساب الخبرات المهنية المتعددة للعاملين فى قطاعات العمل العام، ولهذا فقد تم تشكيل لجنة متكاملة من كافة الجهات المختصة بإشراف نائب المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد، مع عقد اجتماع شهرى لها للمتابعة الكاملة للبرنامج وأسلوب تنفيذه على أكمل وجه.

من جانبها، أشادت الدكتورة ماجى نصيف بالرؤية الواضحة لمحافظ أسوان فى تنفيذ خطوات جادة لتدريب الشباب لإكسابهم المهارات التى تؤهلهم للتعامل مع التطورات العصرية، موجهة شكرها لكافة الشركاء وعلى رأسهم جامعة أسوان، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأوضحت أن خريجى فولبرايت ساهموا فى تحقيق التبادل الثقافى والعلمى برعاية من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والسفارة الأمريكية لتنظيم ورش تدريبية للشباب وذلك من أجل تحقيق الإستفادة من التجارب والخبرات السابقة لديهم، وأن الهيئة ستبذل قصارى جهدها لتأهيل الشباب الراغب فى التقديم حتى يمكنه إجتياز الإختبارات المطلوبة.

وأشارت إلى أنه يتم التقديم للحصول على المنح المختلفة من خلال الرابط التالى https://fulbright-egypt.org/porgram/student https://apply.iie.org/ffsp2023 " حيث أن البرامج المستهدفه لمنح الفولبرايت والهادفة لرفع القدرات وتنمية المهارات فى اللغة الإنجليزية للمعلمين من حديثى التخرج تتمثل فى برنامج للماجستير والدكتوراة وإعداد القادة ومجالات الفنون التطبيقية والجميلة والتمثيلية والدراسات الإسلامية وجمع المادة العلمية وإجراء الأبحاث للعام الأكاديمى 2023/2024، وكذا إدارة الأعمال لقادة الجامعات ومراكز البحوث.