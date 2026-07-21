رفع الأثقال أم البيلاتس؟ : أيهما أفضل بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:40 مساءً - مع التقدم في العمر، تبدأ التغيرات الطبيعية التي تطرأ على الجسم في التأثير على الكتلة العضلية وقوة العظام والمرونة، ما يدفع الكثيرين للبحث عن أفضل أنواع التمارين الرياضية للحفاظ على اللياقة والصحة، ويبرز سؤال مهم: هل تعد تمارين رفع الأثقال الخيار الأفضل، أم أن البيلاتس أكثر فائدة بعد سن الأربعين؟

وتؤكد تقارير طبية وخبراء في اللياقة البدنية أن كلا النوعين من التمارين يقدمان فوائد مهمة، إلا أن تمارين المقاومة ورفع الأثقال تتصدر الخيارات عندما يكون الهدف الحفاظ على القوة العضلية وصحة العظام، بينما تمثل تمارين البيلاتس عنصرًا مكملًا لتحسين المرونة والتوازن.

لماذا تصبح تمارين المقاومة أكثر أهمية بعد الأربعين؟

يشير الخبراء إلى أن الجسم يبدأ تدريجيًا في فقدان جزء من الكتلة العضلية مع التقدم في العمر، وهي حالة تعرف طبيًا باسم الساركوبينيا، والتي قد تؤدي إلى ضعف القوة البدنية، وانخفاض القدرة على الحركة، وارتفاع احتمالات التعرض للسقوط والكسور.

وتساعد تمارين المقاومة على الحد من هذه التغيرات من خلال:

الحفاظ على الكتلة العضلية.

زيادة قوة العضلات وتحسين الأداء البدني.

تعزيز كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين التوازن وتقليل فرص السقوط.

تنشيط عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في التحكم بالوزن.

فوائد البيلاتس لصحة الجسم

في المقابل، تعد تمارين البيلاتس من أفضل الأنشطة الرياضية التي تركز على تحسين التحكم في حركة الجسم وتعزيز اللياقة الوظيفية، حيث تعتمد على حركات هادئة ومنظمة مع التركيز على التنفس الصحيح.

ومن أبرز فوائدها:

زيادة مرونة الجسم.

تقوية عضلات البطن والظهر والجذع.

تحسين التوازن والثبات.

تصحيح وضعية الجسم.

المساعدة في تقليل آلام أسفل الظهر لدى بعض الأشخاص.

كما تناسب البيلاتس كبار السن والأشخاص الذين يعانون من محدودية الحركة، نظرًا لاعتمادها على تمارين منخفضة التأثير.

أيهما أفضل للحفاظ على الصحة؟

يرى خبراء الطب الرياضي أن تمارين المقاومة هي الخيار الأول إذا اضطر الشخص للاختيار بين النوعين، نظرًا لقدرتها على مواجهة فقدان العضلات والعظام المرتبط بالتقدم في العمر.

لكنهم يؤكدون أن البرنامج الرياضي المثالي لا يعتمد على نوع واحد فقط، بل يجمع بين أكثر من نشاط بدني لتحقيق أفضل النتائج الصحية.

البرنامج الرياضي الأفضل بعد سن الأربعين

ينصح المختصون باتباع برنامج متوازن يشمل:

ممارسة تمارين المقاومة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

أداء تمارين البيلاتس أو تمارين المرونة والتوازن بشكل منتظم.

ممارسة المشي أو أي نشاط هوائي لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ويؤدي الجمع بين هذه الأنشطة إلى تحسين اللياقة البدنية، والحفاظ على القوة العضلية، وتقليل مخاطر الإصابات مع التقدم في العمر.

كيف تبدأ تمارين رفع الأثقال بأمان؟

يوصي الخبراء بضرورة البدء بأوزان خفيفة، مع تعلم الأداء الصحيح للتمارين لتجنب الإصابات، خاصة للأشخاص الذين لم يسبق لهم ممارسة تمارين المقاومة.

كما يُفضل استشارة الطبيب قبل بدء أي برنامج رياضي في حال الإصابة بأمراض مزمنة، لضمان اختيار التمارين المناسبة للحالة الصحية.

توصيات صحية للحفاظ على اللياقة بعد الأربعين

تشير التوصيات الصحية إلى أهمية ممارسة تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعيًا على الأقل، إلى جانب النشاط البدني المنتظم وتمارين تحسين التوازن والمرونة.

ولا يقتصر الهدف من ممارسة الرياضة بعد سن الأربعين على تحسين المظهر أو اللياقة فقط، بل يمتد إلى الحفاظ على الاستقلالية وجودة الحياة، والحد من مخاطر السقوط، والكسور، والأمراض المزمنة، بما يضمن التمتع بصحة أفضل مع التقدم في العمر.