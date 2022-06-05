قصة الإعلامية رانيا الجبالي زوجة الفنان محمد غنيم.. متهمة بالجمع بين زوجين

انت الان تتابع خبر قصة الإعلامية رانيا الجبالي زوجة الفنان محمد غنيم.. متهمة بالجمع بين زوجينوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدر من جديد اسم الفنان محمد غنيم ترند جوجل، ويتحدث الجميع عن زوجته الإعلامية رانيا الجبالي التي تقع في أزمة كبيرة، وهي وصلت إلى توجيه اتهام لها بأنها تجمع بين زوجين.

قصة اتهام الإعلامية رانيا الجبالي بالجمع بين زوجين

وتحدث الفنان محمد غنيم من جديد عن كل ما يخص زوجته السابقة، وأعاد هذا التساؤلات مرة أخرى عن هويتها، وقال إنه اكتشف أن زوجته رفعت قضة خلع على زوج آخر لها وهي على عصمته، ولذلك تقدم غنيم بشكوى ضدها ولكن المحكمة حفظتها وطلقها بعد هذا، وهي ما زالت تنكر فترة زواجها منه وتتهمه بأنه “بيجري وراها”.

من هي رانيا الجبالي زوجة الفنان محمد غنيم؟

وبدات الإعلامية رانيا الجبالي مشوارها الإعلامي في أواخر الفترة الذهبية بالتلفزيون المصري، وعملت في ماسبيرو عام 1999، وتخرجت من كلية الإعلام بجامعة القاهرة قسم صحافة، وذلك قبل أن تصبح واحدة من أبرز الإعلاميات على شاشة التلفزيون المصري، وتزوجت مرتين ولكنها لم تكشف عن هوية زوجها الأول الذي انجبت منه 4 أبناء، وزوجها الثاني الفنان محمد غنيم.