محافظ الجيزة يعتمد خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام لـ 225 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 05:13 مساءً - اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة قرار خفض الحد الأدنى لـ تنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2026 /2027 بمقدار 5 درجات ليصبح 225 درجة بدلًا من 230 درجة، وذلك استجابةً للمطالب التي تقدم بها أولياء الأمور، وحرصًا على تحقيق صالح الطلاب وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد منهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين والطاقة الاستيعابية للمدارس

وأكد محافظ الجيزة أن قرار خفض الحد الأدنى جاء في ضوء الدراسة التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتي راعت أعداد الطلاب المتقدمين والطاقة الاستيعابية للمدارس بما يحقق التوازن بين تلبية رغبات الطلاب وأولياء الأمور والحفاظ على الكثافات المناسبة داخل الفصول، وضمان انتظام وجودة العملية التعليمية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص المحافظة على اتخاذ القرارات التي تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة .