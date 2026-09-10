ضبط مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات الزراعية المغشوشة فى البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 11:25 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى، فقد رصدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، بإدارة مصنعين "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة، لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات الزراعية المغشوشة، بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنعين المشار إليهما، وأمكن ضبط القائمين على إدارتهما، وضبط بداخلهما 650 طن منتج نهائى ومواد خام أسمدة ومبيدات زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر، وخط إنتاج كامل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.