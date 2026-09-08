تراجع أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب قليلا اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون بيانات مهمة عن التضخم ستصدر هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4399.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل 4442.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.
في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4444.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 66.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1836.72 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1387.43 دولار.
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