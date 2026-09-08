أسعار النفط تواصل ارتفاعها

أسعار النفط تواصل ارتفاعهاواصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تصاعد ‌المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام ‌برنت 52 سنتا أو ما يعادل نسبته 0.54 في المئة إلى 96.80 دولار للبرميل، بينما ‌صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 92.14 دولار للبرميل.

وكان خام برنت صعد 7.8 بالمئة الأسبوع الماضي، بينما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 10 بالمئة.