تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن عزز تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية مهمة بحثا عن مؤشرات إضافية حول آفاق السياسة النقدية.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4421.04 دولار للأوقية (الأونصة) .
كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2 بالمئة إلى 4466.90 دولار في ظل ضعف التداول بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 66.06 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1825.21 دولار وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1401.84 دولار.
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