الذهب يتراجع بأكثر من 2%تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2 بالمائة اليوم بعد أن أدت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع تعزيز التوقعات برفع أكبر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمائة إلى 4051.50 دولار للأوقية "الأونصة"، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 1.34 بالمائة إلى 4059.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسة أخرى، كما صعدت عوائد سندات الخزانة.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين أن زيادة عوائد سندات الخزانة يزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس غير المدر للعائد، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمائة إلى 51.86 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم واحدا بالمائة إلى 1031.20 دولار.