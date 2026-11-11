أسعار الغاز تتراجع في أوروبا

أسعار الغاز تتراجع في أوروباتراجعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 2.6% لتصل إلى 928.5 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات بورصة لندن "أي سي إي" اليوم.

وافتتحت العقود الآجلة لشهر ديسمبر (الأقرب استحقاقًا)، عبر مؤشر "تي تي إف"، التداولات عند 938.3 دولارًا بانخفاض 1.6%، قبل أن تستقر عند السعر المذكور ، مقارنة بسعر تسوية يوم التداول السابق البالغ 953.2 دولارًا.

ودفعت الأحداث الجيوسياسية أسعار الغاز للارتفاع تدريجيًا خلال العام الجاري لتتجاوز حاجز 1000 دولار في أكتوبر الماضي، وسط دخول الاتحاد الأوروبي موسم التدفئة الجديد بمخزونات غاز تقل عن 75% (بلغت 74.56% بداية نوفمبر).