أخبار اليمن : طيران العدو يشن ثلاث غارات على عمران

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طيران العدو يشن ثلاث غارات على عمران

شن طيران العدو السعودي، اليوم، ثلاث غارات على محافظة عمران. طيران العدو يشن ثلاث غارات على عمرانشن طيران العدو السعودي، اليوم، ثلاث غارات على محافظة عمران. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو استهدف بثلاث غارات مديرية حرف سفيان. وكان طيران العدو السعودي شن في وقت سابق من اليوم سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف بسبع غارات مديرية سحار، وشن غارة على مديرية مجز. مشيراً إلى أن طيران العدو السعودي شن أيضاً ست غارات على مديرية الصفراء، وثلاث غارات على مديرية الظاهر الحدودية. وأدان المصدر بشدة تصعيد العدو السعودي لجرائمه باستهداف الممتلكات العامة والخاصة.

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