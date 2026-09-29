أخبار اليمن : الخارجية: فلسطين قضية اليمن المركزية

الخارجية: فلسطين قضية اليمن المركزية
أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أن ذكرى انطلاق انتفاضة الأقصى المباركة، تحلّ اليوم والشعب الفلسطيني ما يزال يخوض معركة "طوفان الأقصى" في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي المجرم.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن الذكرى تأتي والكثير من الأنظمة العربية والإسلامية تفتعل معارك جانبية في أوساط الأمة هربًا من دورها في مواجهة العدو الحقيقي للأمة وإضعافها من الداخل.
وأشار البيان إلى أن كيان العدو الإسرائيلي ما يزال يدّنس الأقصى المبارك ويغلق الحرم الإبراهيمي ويرتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وآخرها جريمة اغتيال القائد المجاهد عز الدين البيك قائد لواء الشمال في كتائب القسام أمام مرأى ومسمع العالم الذي لم ولن يحرك ساكنًا.
وعبّرت وزارة الخارجية عن العزاء والمباركة باستشهاد القائد المجاهد عزالدين البيك ورفيقه.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنه رغم استمرار الحصار والعدوان على الجمهورية اليمنية من قبل مملكة قرن الشيطان، ستظل فلسطين والمقدسات، القضية المركزية للشعب اليمني الذي لم ولن يدّخر جهدًا في الاضطلاع بواجبه الديني والأخلاقي والإنساني.
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