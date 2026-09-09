فوز الريال والسيتي وبيتيس في الأبطال

فوز الريال والسيتي وبيتيس في الأبطالحسم فريق ريال مدريد الإسباني القمة مع إنتر ميلان الإيطالي بالفوز عليه 2-1، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027 لكرة القدم، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، مساء الثلاثاء.

وسجل هدفي الريال كل من كيليان مبابي في الدقيقة 14، وفديركو فالفيردي في الدقيقة 23، بينما سجل لإنتر كارلوس أوغستو في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة، ضمن ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 15 مرة، ثلاث نقاط في رصيده، ليبدأ رحلة البحث عن اللقب السادس عشر، فيما بقي إنتر ميلان الفائز باللقب ثلاث مرات، من دون رصيد.

وفي مباريات أخرى من الجولة الأولى، فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون رد، ليضمن ثلاث نقاط في رصيده، فيما بقي الفريق البرتغالي من دون رصيد.

وتغلب ريال بيتيس الإسباني على ليل الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحصل على ثلاث نقاط، كما كسب آيك اليوناني أول فوز على لاسك النمساوي بهدف دون رد، وفاز بوروسيا دورتموند على ضيفه فياريال الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأستون فيلا الإنجليزي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بالنتيجة ذاتها.