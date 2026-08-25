حمزة عبد الكريم يحسم مقعده ضمن قائمة الفريق الأول فى برشلونة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 10:37 مساءً - حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه من المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعدما قرر تسجيله ضمن قائمة الفريق الأول للموسم الجديد، ليصبح اللاعب متاحًا أمام المدرب الألماني هانز فليك خلال منافسات الموسم الحالي.

برشلونة يسجل حمزة عبد الكريم

وجاء قرار النادي الكتالوني بعد الأداء اللافت الذي قدمه حمزة عبد الكريم خلال فترة الإعداد، إذ تمكن المهاجم المصري من تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات ودية خاضها بقميص برشلونة، ليحجز مكانه ضمن حسابات الجهاز الفني.

وظهر حمزة بشكل مميز خلال مواجهة الأهلي في كأس خوان جامبر، التي حسمها برشلونة لصالحه بنتيجة 2-1، قبل أن يواصل تقديم مستويات قوية خلال المباريات التحضيرية، ما عزز فرصه في البقاء مع الفريق الأول.

ومن المنتظر أن يرتدي المهاجم المصري القميص رقم 29 مع برشلونة، بعدما انضم إلى النادي الكتالوني قادمًا من الأهلي، ليبدأ خطوة جديدة في مسيرته داخل الملاعب الأوروبية، ويصبح أحد الأسماء المصرية الشابة التي تحظى بفرصة الظهور مع فريق كبير بحجم برشلونة.