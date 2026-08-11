أخبار اليمن : عبد السلام: عملياتنا رد مشروع على السعودية

عبد السلام: عملياتنا رد مشروع على السعوديةأعلن رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبد السلام، أن العمليات العسكرية المستهدفة للتحركات والسفن والمعسكرات السعودية تأتي في إطار "الرد المشروع" على الاعتداءات المستمرة، وعلى رأسها استهداف مطار صنعاء الدولي، مشدداً على أن الوفد يواصل اتصالاته ولقاءاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح موقف صنعاء من التطورات الراهنة.

وأوضح عبد السلام أن صنعاء التزمت بالهدنة وخفض التصعيد لأربع سنوات دون تنفيذ أي عمل عدواني، إلا أن الجانب السعودي استغل هذه التهدئة للتصعيد المدروس في الجانبين الاقتصادي والمعيشي.

وأشار إلى أن السعودية تشدّد حصارها عبر إجراءات تفتيش تعسفية للسفن تتسبب في تأخيرها لأشهر، إلى جانب استهداف البنوك والصرافين والتجار بقرارات صادرة عن الحكومة المقيمة في الرياض، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع أسعار السلع على المواطنين.

وأكد رئيس الوفد المفاوض أن صنعاء لم تغلق باب الحوار، بل إن الجانب السعودي هو من أعلن رفضه للتفاوض مؤخراً في تناقض واضح مع ادعاءاته بدعم الحلول السلمية، لافتاً إلى أن الرياض تماطل لاستكمال تجهيزاتها العسكرية وإدخال البلاد في فوضى وحروب لا نهاية لها.

واختتم عبد السلام بتأكيد استمرار القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله، مشدداً على أن أي مسار سياسي قادم يجب أن يضمن حقوق الشعب المشروعة وفق خارطة الطريق، وفي مقدمتها فتح المطارات والموانئ، صرف المرتبات، واستئناف تصدير النفط والغاز لصالح الخدمات العامة.