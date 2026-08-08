أخبار اليمن : لبوزة يعزي آل أبو راس

لبوزة يعزي آل أبو راس
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق بن أمين أبو راس، والسفير فيصل أبو راس وإلى غسان شاكر أبو راس، في وفاة غيلان شاكر بن أمين أبو راس، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
مشيداً بمناقب الفقيد الوطنية والاجتماعية، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وآل أبو راس كافة في هذا المصاب.
وابتهل نائب رئيس المؤتمر إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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