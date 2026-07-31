أخبار اليمن : صنعاء .. مسيرة مليونية تأييدا لمعادلة (الحصار بالحصار.. والتصعيد بالتصعيد)

صنعاء .. مسيرة مليونية تأييدا لمعادلة (الحصار بالحصار.. والتصعيد بالتصعيد)شهدت العاصمة صنعاء اليوم، مسيرة جماهيرية مليونية تأييدا لخيارات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقوات المسلحة تحت شعار "الحصار بالحصار.. والتصعيد بالتصعيد".

ورفعت الحشود في المسيرة التي خرجت تحت الأمطار الغزيرة، أعلام اليمن وفلسطين والعراق ولبنان وإيران، واللافتات المؤكدة على استمرار التعبئة والنفير العام والجاهزية العالية لمواجهة العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد حتى إنهاء العدوان والحصار وانتزاع كافة الحقوق المشروعة للشعب اليمني.

وأكدت الاستمرار في مناصرة قضايا الأمة ومقدساتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتمسك بوحدة الساحات مع محور الإسلام والجهاد والمقاومة وكل أحرار الأمة ضد محور الشر والإجرام والطغيان.

وعبرت عن التضامن الكامل مع الشعب العراقي تجاه العدوان السعودي الأمريكي، ومع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وما تتعرض له الجمهورية الإسلامية في إيران من عدوان أمريكي سافر.

وجددت التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ومساندة القوات المسلحة حتى إنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق وثروات الشعب اليمني.

ووجهت الجماهير المحتشدة، رسالة تحذير للنظام السعودي بسرعة رفع الحصار الجائر والسافر على الشعب اليمني، مؤكدة أن العواقب ستكون وخيمة عليه في حال استمر في مماطلة الشعب اليمني.

وأشار المشاركون في المسيرة المليونية إلى أن شعب الإيمان والحكمة ماض في خياره التحرري والجهادي حتى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال، مؤكدين ثبات الموقف الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني المظلوم وقضايا الأمة الإسلامية ومواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي حتى تحقيق النصر.

وباركت الحشود عمليات القوات المسلحة لفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، ردا على استمرار الحصار السافر على اليمن.