رئيس الجبل الأسود يزور قلعة صلاح الدين ويشيد بجهود مصر في الحفاظ على تراثها الحضاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 09:29 مساءً - زار الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينجرو)، وقرينته، قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى مصر، حيث رافقه الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جولة شملت أبرز المعالم التاريخية والأثرية داخل القلعة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد الشناوي، المشرف على منطقة آثار القلعة، الذي اصطحب الرئيس وقرينته في جولة تعريفية استعرض خلالها القيمة التاريخية والمعمارية للقلعة، إلى جانب تاريخها باعتبارها أحد أهم المعالم الأثرية في مصر.

وشملت الزيارة جامع وضريح محمد علي باشا، حيث أشاد رئيس الجبل الأسود بالطراز المعماري الفريد للجامع، وما يتميز به من زخارف رخامية وقباب شاهقة، معربًا عن تقديره لقيمته التاريخية والفنية بوصفه أحد أبرز نماذج العمارة الإسلامية.

كما تفقد الرئيس البانوراما المطلة على القاهرة التاريخية، معربًا عن إعجابه بالإطلالة التي تجسد امتزاج التاريخ العريق بالامتداد العمراني الحديث للعاصمة.

وتضمنت الجولة أيضًا زيارة متحف قصر الجوهرة، حيث استمع الوفد إلى شرح حول تاريخ القصر، الذي يعد أحد أهم قصور محمد علي باشا ومقار إقامته الرسمية، وأبدى اهتمامًا بأعمال الترميم والصيانة التي تهدف إلى الحفاظ عليه وإبرازه كأحد المقاصد الأثرية والثقافية المهمة.

وشهدت الزيارة اهتمامًا كبيرًا من رئيس الجبل الأسود والوفد المرافق بالتراث الإسلامي الذي تحتضنه القلعة، إذ استغرقت الجولة نحو ساعة ونصف، متجاوزة الوقت المحدد لها.

وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش عن شكره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على مواقعها الأثرية وصون تراثها الحضاري، وإتاحته للزائرين من مختلف أنحاء العالم.