حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 02:40 مساءً - تواصل إدارة نادي بيراميدز تحركاتها الجادة لتدعيم أروقة الفريق السماوي بصفقات من العيار الثقيل، استعداداً للموسم الكروي الجديد والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

بيراميدز يستهدف ثنائي المحترفين عبد المنعم ومصطفى محمد لتعديل خارطة الصفقات

وكشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل الرادار الصيفي لنادي بيراميدز، مؤكداً أن خطوط المفاوضات والعروض اتجهت نحو اثنين من أبرز المحترفين المصريين في الدوري الفرنسي.

موقف محمد عبد المنعم وأولوية العودة لمصر

وأوضح حتحوت، خلال تصريحاته عبر برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع على شاشة قناة «مودرن»، كواليس ترشيح المدافع محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي:

ترشيح الوكلاء وترحيب إدارة بيراميدز: عرض أحد وكلاء اللاعبين اسم عبد المنعم على مسؤولي بيراميدز، الذين أبدوا ترحيباً واسعاً بالتعاقد معه وأبدو الاستعداد لرصد ميزانية وراتب ضخم، دون أن تتحول الخطوة إلى عرض رسمي حتى هذه اللحظة.

رغبة اللاعب ومفاضلة الأهلي: لا يمانع عبد المنعم فكرة ارتداء قميص بيراميدز في حال عدم تلقيه عروضاً أوروبية أو خليجية مناسبة، مع إعطائه الأولوية العاطفية والفنية لبيته السابق النادي الأهلي حال تقارب العروض المادية.

سباق الرواتب: ميزة بيراميدز تتجسد في مرونة منح اللاعب راتباً أعلى يتجاوز سقف الأجور الصارم المعمول به داخل القلعة الحمراء.

مصطفى محمد على رادار الهجوم السماوي

وفي ملف هجومي موازٍ، أكد حتحوت أن المهاجم مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي وهداف الفراعنة، تم عرضه هو الآخر على إدارة نادي بيراميدز: