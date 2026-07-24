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توغل إسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة

توغلت قوات إسرائيلية في منطقتين بجنوب سوريا، في ريفي درعا والقنيطرة في خرق مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. توغل إسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرةتوغلت قوات إسرائيلية في منطقتين بجنوب سوريا، في ريفي درعا والقنيطرة في خرق مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وذكرت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية دخلت وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وأقامت حاجزا مؤقتا أوقفت خلاله حركة المرور قبل انسحابها. كما تقدمت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات يرافقها عناصر مشاة بين بلدتي بريقة وبير عجم في ريف القنيطرة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، وتنفيذ عمليات مداهمة فيما تطالب سوريا المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.

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