بنظام المجموعتين الاستثنائي.. رابطة الأندية تحدد موعد انطلاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 09:28 مساءً - استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل نهائي على الملامح التنظيمية وشكل المسابقة للموسم الكروي الجديد 2026-2027، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط لجدول مباريات كرة القدم المصرية وإنهاء معضلة تلاحم المواسم المتكررة وجاءت هذه القرارات عقب مشاورات واسعة لتلبية متطلبات الأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية وارتباطات الأندية القارية.

موعد ضربة البداية وقوام الأندية المشاركة

تحددت مواعيد إطلاق صافرة البداية لمسابقة الدوري العام حيث قررت الرابطة انطلاق الجولة الأولى للموسم الجديد رسمياً في أحد يومي 20 أو 21 أغسطس المقبل وتشهد هذه النسخة منافسة قوية بين 20 نادياً من أندية النخبة بالممتاز، وسط تطلع جماهيري لموسم أكثر إثارة وتنظيماً.

نظام المسابقة الجديد: صراع اللقب ومقصلة الهبوط

بسبب ضيق الوقت وكثافة الأجندة الدولية، اعتمدت رابطة الأندية نظاماً معدلاً واستثنائياً لبطولة الدوري هذا العام، يرتكز على تقسيم المسابقة إلى مرحلتين منفصلتين:

المرحلة الأولى: تخوض فيها جميع الفِرق الـ 20 دورياً من دور واحد، يتحدد بناءً على ترتيبه النهائي تصنيف الأندية للمرحلة التالية.

المرحلة الثانية (مجموعة البطل): تضم الفِرق أصحاب المراكز الـ 6 الأولى في الترتيب، وتتنافس سوياً بنظام دوري مصغر لتحديد المتوج بلقب الدوري المصري والمقاعد المؤهلة للبطولات الإفريقية.

المرحلة الثانية (مجموعة الهبوط): تضم الفِرق الـ 14 المتبقية في جدول الترتيب، وتتنافس فيما بينها للهروب من شبح الهبوط؛ حيث تقرر رسمياً هبوط 4 فِرق إلى دوري القسم الثاني (دوري المحترفين) بنهاية الموسم.

التوقف الأول لدعم برنامج حسام حسن

وفي إطار التنسيق المسبق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام حسن، استقرت الرابطة على وضع أول توقف دولي في الجدول الزمني للمسابقة؛ إذ تقرر إيقاف بطولة الدوري بشكل مبدئي بحلول يوم 20 سبتمبر المقبل.

ويستهدف هذا التوقف تجميد النشاط المحلي لمنح "الفراعنة" المساحة الزمنية الكافية لإقامة معسكر إعدادي مغلق، يضمن تجهيز اللاعبين الدوليين بالصورة البدنية والفنية المثلى لخوض غمار التصفيات المؤهلة للبطولات الرسمية المقبلة.