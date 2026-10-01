ناشئو اليمن بالعلامة الكاملة في بطولة غرب اسيا
حسم المنتخب اليمني للناشئين تحت 17 عامًا صدارة مجموعته في بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة بالأردن، بعد فوزه على نظيره اللبناني 2-1، محققًا انتصاره الثالث تواليًا والعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.
وتقدم المنتخب اللبناني بهدف سجله زاد الباروك في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتفوق لبنان. ونجح صقور سبأ في إدراك التعادل بالدقيقة 61 من ركلة جزاء نفذها صابر سند بنجاح.
وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها بالتعادل، سجل المهاجم محمد عزيز هدف الفوز للمنتخب اليمني في الدقيقة 91، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث ويؤكد تأهله إلى الدور المقبل متصدرًا مجموعته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناشئو اليمن بالعلامة الكاملة في بطولة غرب اسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.