ناشئو اليمن بالعلامة الكاملة في بطولة غرب اسيا

ناشئو اليمن بالعلامة الكاملة في بطولة غرب اسياحسم المنتخب اليمني للناشئين تحت 17 عامًا صدارة مجموعته في بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة بالأردن، بعد فوزه على نظيره اللبناني 2-1، محققًا انتصاره الثالث تواليًا والعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

وتقدم المنتخب اللبناني بهدف سجله زاد الباروك في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتفوق لبنان. ونجح صقور سبأ في إدراك التعادل بالدقيقة 61 من ركلة جزاء نفذها صابر سند بنجاح.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها بالتعادل، سجل المهاجم محمد عزيز هدف الفوز للمنتخب اليمني في الدقيقة 91، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث ويؤكد تأهله إلى الدور المقبل متصدرًا مجموعته.