برشلونة بطلاً لكأس خوان غامبر

برشلونة بطلاً لكأس خوان غامبرفاز فريق برشلونة على الأهلي المصري 2 - 1، يوم الأربعاء، ليتوّج ببطولة كأس خوان غامبر الودية التي تحمل اسم مؤسس النادي الكتالوني، وتقام سنوياً كل صيف في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تقدم برشلونة بهدف سجله المهاجم المصري حمزة عبد الكريم في الدقيقة 30 بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي.. وأضاف البرازيلي رافينيا، قائد برشلونة، الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، سددها على يسار مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

وقلص الأهلي الفارق بهدف وحيد سجله أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 52، بعد تمريرة من زميله الجزائري منصف بقرار.

وتوّج برشلونة بكأس خوان غامبر للمرة 48 في تاريخه.

ويختتم برشلونة بهذا اللقاء الودي استعداده للموسم الجديد الذي يستهله بمواجهة إلتشي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

أما الأهلي، سيبدأ مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي يوم الأحد.