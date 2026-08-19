الهدف الأول لحمزة عبد الكريم أمام الأهلي ويرفض الاحتفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 11:33 مساءً - سجل حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الهدف الأول لفريقه فى شباك الأهلي فى الدقيقة 29 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب كامب نو في بطولة كأس خوان جامبر.

ورفض حمزة عبد الكريم الاحتفال احتراما لفريقه السابق.

تشكيل الأهلى ضد برشلونة

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير

- الدفاع: محمد هاني، هادي رياض، عمرو الجزار، كريم فؤاد

- الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أحمد سيد زيزو

- الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة

تشكيل برشلونة ضد الأهلي

- حراسة المرمى: جوان جارسيا.

- خط الدفاع: إريك جارسيا، كوندي، جيرارد مارتين، أليخاندرو بالدي.

- خط الوسط: إسبارت، برنال، فيرمين.

- خط الهجوم: لامين يامال، حمزة عبد الكريم، رافينيا.

بعثة الأهلي تغادر إسبانيا عقب مباراة برشلونة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مدينة برشلونة في تمام الساعة الواحدة صباح الخميس، عقب خوض المباراة الودية أمام برشلونة في كأس خوان جامبر.

وتتحرك بعثة الأهلي من ملعب المباراة إلى المطار مباشرة عقب انتهاء اللقاء، وفق البرنامج المحدد للرحلة.

ويأتي ذلك ضمن ترتيبات بعثة الأهلي للعودة إلى القاهرة عقب انتهاء المواجهة، حيث يبدأ الفريق رحلة العودة مباشرة إلى القاهرة بعد المباراة.