ريال مدريد يضم مهاجم ليفانتي الشاب كارلوس

ريال مدريد يضم مهاجم ليفانتي الشاب كارلوسأعلن نادي ريال مدريد، الخميس، إتمام تعاقده مع المهاجم الشاب كارلوس إسبي قادمًا من ليفانتي، في صفقة جديدة لتعزيز خطه الهجومي استعدادًا للموسم المقبل.

وقال النادي الملكي في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل ريال مدريد وليفانتي إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب كارلوس إسبي، الذي سيرتبط بنادينا لمدة 5 مواسم، حتى 30 يونيو 2031".

ويبلغ إسبي من العمر 21 عامًا، وخاض ثلاثة مواسم مع ليفانتي، شارك خلالها في 66 مباراة سجل فيها 20 هدفًا، كما توج الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا في الدوري.

