الأهلي يقترب من ضم محمود صلاح.. طارق السيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 07:20 مساءً - كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن تطورات جديدة بشأن تحركات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى اقتراب القلعة الحمراء من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق وأوضح طارق السيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع محمود صلاح، لاعب غزل المحلة، بشأن الانتقال إلى صفوف الفريق، مع وجود تحركات لاستكمال التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمود صلاح

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن إدارة الأهلي حصلت على توقيع محمود صلاح، فيما تستعد لعقد جلسة مع مسؤولي غزل المحلة من أجل التفاوض حول المقابل المالي وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالانتقال.

وتأتي تحركات الأهلي في إطار خطة النادي لتدعيم الفريق بعدد من العناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني والمنافسات التي يخوضها الفريق خلال الموسم الجديد.

أرقام محمود صلاح مع غزل المحلة

ويبلغ محمود صلاح من العمر نحو 19 عامًا، حيث إنه من مواليد عام 2007، وشارك مع غزل المحلة خلال منافسات الدوري في الموسم الماضي، وقدم حضورًا لافتًا رغم صغر سنه.

وخاض اللاعب 23 مباراة مع فريقه خلال الموسم المنقضي، بينها 14 مواجهة بدأها ضمن التشكيل الأساسي، وهو ما يعكس اعتماد الجهاز الفني عليه ومنحه فرصة المشاركة بصورة منتظمة.

ونجح محمود صلاح خلال مشاركاته في تسجيل 4 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه، ليبلغ إجمالي مساهماته التهديفية 7 أهداف خلال الموسم.

الأهلي يواصل تدعيم صفوفه

ويبحث الأهلي عن تدعيم قائمته بعناصر قادرة على تقديم الإضافة، خاصة مع تطلع الفريق للمنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تكشف المفاوضات بين مسؤولي الأهلي وغزل المحلة عن التفاصيل المالية النهائية للصفقة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات الرسمية الخاصة بإتمام انتقال محمود صلاح إلى صفوف القلعة الحمراء.