حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 صباحاً - أعلن المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي عن استمراره رسمياً ضمن كتيبة معلقي شبكة قنوات "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS)، بعد توقيعه عقداً جديداً يمتد لأربع سنوات إضافية.

عصام الشوالي يجدد عهده مع ”بي إن سبورتس” لـ 4 سنوات قادمة

وعبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كتب الشوالي موثقاً هذه الخطوة:

"عقد جديد وتحدي متجدد، أربع سنوات أخرى في بيتي وبين جمهوري، أربع سنوات من أعتى البطولات.. شكراً لإدارة قنوات beIN الإعلامية والقادم أفضل إن شاء الله".

بهذا التمديد، يترسخ حضور الشوالي كأحد أبرز الأصوات الرياضية في الوطن العربي داخل المجموعة الإعلامية، حيث ترتفع حصيلة مسيرته مع القناة إلى 21 عاماً من التغطية والتعليق على أكبر المحافل الكروية القارية والعالمية.

الأهلي يسعى لتجهيز لاعبيه عبر مواجهة النجوم ودياً

في إطار برنامج الإعداد للمنافسات القادمة، استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على تغيير منافسه في المباراة الودية المقررة غداً؛ حيث تقرر رسمياً مواجهة فريق النجوم بدلاً من ناديه السابق المفترض "دلفي".

وتأتي هذه المباراة الودية ضمن خطة الطاقم الفني لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق، واختبار بعض الجمل التكتيكية قبل خوض غمار المباريات الرسمية المرتقبة.

الزمالك يرفع الحمل البدني ويكثف تدريباته على فترتين

على الجانب الآخر، يواصل نادي الزمالك تحضيراته القوية استعداداً لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد، حيث قرر الجهاز الفني تكثيف البرنامج التدريبي للاعبين من خلال تطبيق نظام التدريب على فترتين صباحية ومسائية.

ويركز الفارس الأبيض خلال هذه المرحلة على رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، إلى جانب الصقل التكتيكي وزيادة الانسجام بين عناصر الفريق، لضمان الجاهزية الكاملة والمنافسة بقوة على جميع البطولات في الموسم المقبل.