مصر فى المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا لرجال الطائرة بتونس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 11:50 مساءً - أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال، التي تستضيفها تونس بدءا من غد، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية، حيث تم نقل البطولة من الكونغو الديمقراطية بسبب تداعيات فيروس إيبولا.

وضمت المجموعة الثانية بجانب منتخب مصر كلا من: جامبيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات غانا وتونس وكينيا، وجاءت المجموعة الثالثة بالجزائر وتشاد ونيجيريا، فيما تضم المجموعة الرابعة الكاميرون ورواندا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، وفقًا للتقسيم المعلن في القرعة.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى تونس أمس استعدادًا لخوض المنافسات، التي تقام خلال شهر سبتمبر الجاري، وسط طموحات كبيرة من الفراعنة للمنافسة على اللقب القاري.



قائمة منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة



وتضم قائمة اللاعبين كلا من: رضا هيكل - محمد عادل - ياسين محمد - مصطفى جابر - أحمد عزب - حمادة عثمان - أحمد يوسف سعد - شهاب الدين طارق - عبد الرحمن الحسيني - أحمد سعيد - أحمد ضياء - محمد عسران - محمد رضا - حازم محمد عبد الهادي.