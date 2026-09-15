مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يحتفي بمسيرة محمد سعد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي مسرح بلا إنتاج إطلاق اسم الفنان محمد سعد على دورته الـ16 المقر إقرأ المزيد

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" إطلاق اسم الفنان محمد سعد على دورته الـ16، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/أيلول الحالي، تقديرا لمسيرته الفنية وإسهاماته في المسرح والسينما، وما قدمه من شخصيات تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي.

وأوضحت إدارة المهرجان أن اختيار اسم محمد سعد لتكريم دورة هذا العام يأتي احتفاء بمسيرته الفنية الممتدة، وما قدمه من أعمال مسرحية وسينمائية، إلى جانب الشخصيات التي نجح في تقديمها وارتبط بها الجمهور المصري والعربي.

من جانبه، قال الفنان تامر طه، مدير المركز الصحفي للمهرجان، إن الدورة الـ16 تقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات الداعمة.

وأشار إلى أن فعاليات المهرجان تستقبل هذا العام مبدعين من مختلف أنحاء العالم، من خلال مجموعة من العروض المسرحية التي تعكس تنوع التجارب والثقافات المشاركة.

وأضاف أن العروض المسرحية تلتقي على مسارح مدينة الإسكندرية، في إطار يسعى إلى دعم التواصل بين التجارب المسرحية المختلفة، وإتاحة مساحة للتبادل الفني والثقافي بين المشاركين من دول متعددة.

وتقام الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" تحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن، رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير، مدير المهرجان، والدكتور جمال ياقوت، المؤسس والرئيس الشرفي.