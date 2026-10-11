برعاية رئيس جامعة القاهرة.. كلية الدراسات الأفريقية العليا تحتفل بتخريج 4 دفعات وتكرّم 150 من أبنائها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 11:37 مساءً - تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، غدًا الاثنين، حفل تخريج دفعات الأعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025 و2025/2026، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة، وبدعوة من الدكتور عطية الطنطاوي، عميد الكلية.

وصرحت الدكتورة سالي فريد، وكيل كلية الدراسات الأفريقية العليا للدراسات العليا والبحوث والمنسق العام للاحتفالية، بأن الحفل يشهد تكريم 150 طالبًا من المتميزين بمختلف الأقسام العلمية بالكلية، والتي تشمل الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة والاقتصاد، والأنثروبولوجيا، والموارد، واللغات الأفريقية.

وأكدت الدكتورة سالي فريد حرص الكلية على تنظيم الفعاليات الجامعية التي تسهم في دعم العملية التعليمية وتعزيز ارتباط الخريجين بمؤسستهم الأكاديمية، مشيرة إلى أن الاحتفالية تشهد حضورًا واسعًا من خريجي الدفعات الأربع من مختلف الأقسام العلمية.

وأضافت أن تكريم الطلاب المتميزين يمثل تقليدًا تحرص الكلية على استمراره في فعالياتها المختلفة، تقديرًا لتفوقهم وإنجازاتهم في المجالات المرتبطة بتخصصاتهم، وتجسيدًا لاهتمام الكلية برعاية التميز العلمي والبحثي، باعتبارها إحدى المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.