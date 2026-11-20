احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - انتظم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان عدي الدباغ شارك مع منتخب فلسطين في دورة ودية في العراق خلال فترة توقف الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الساعات الماضية محاولات من مسؤولو نادي الزمالك التواصل مع عدى الدباغ، بعد تأخر عودته إلى القاهرة، عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

وكان من المفترض أن يصل عدى الدباغ إلى القاهرة فى الساعات الماضية، إلا أنه لم يستجب لاتصالات مسؤولي الزمالك، لمعرفة أسباب تأخره، قبل أن يعلن الزمالك عودته.