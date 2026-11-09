النيابة العامة تكشف تلاعب مراقب محطة الرقة بدفتر الإشارات لإخفاء تقصيره في حادث قطاري العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 11:17 مساءً - تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، حيث استجوبت النيابة العامة مراقب محطة الرقة وناظرها، فأقرَّا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط ١٠»، وتبيَّن من خلال التحقيقات تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه. ومن ثم أمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم ١٣٤ لحين إمكان استجوابه.

كان فريق من المحققين من أعضاء النيابة العامة قد انتقل لإجراء المعاينة الميدانية لمسرح الحادث، واطلعت النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، وسألت شهودًا أبصروا الحادث، كما انتقل فريق من أعضائها إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، وسأل المصابين واستمعت النيابة العامة إلى شهاداتهم بشأن الحادث، وأكد عدد منهم انطلاق القطار رقم ١٣٤ بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث، كما ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وسألت ذويهم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ونوابه للبنية الأساسية، والصيانة والدعم الفني، والتشغيل، والسلامة والجودة، والمسافات الطويلة والقصيرة، ومهندس بإدارة تحليل البيانات، ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات؛ حيث أكد الأخير تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتوافق مع إقرار المتهمين بالتحقيقات، كما ثبت بالفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أن قائد القطار رقم ١٣٤ عطَّل نظام التحكم الآلي بالقطار.