الصحة: لقاح الإنفلونزا آمن ومتوفر.. وتناوله يعزز الحماية من العدوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الإنفلونزا آمن ومتوفر، داعية المواطنين إلى الحرص على الحصول عليه لتعزيز الحماية من الإصابة بالإنفلونزا وتقليل مخاطر مضاعفاتها، خاصة مع انتشار الفيروسات التنفسية خلال الموسم الشتوي.

وشددت الوزارة على أهمية الاهتمام بالتغذية الصحية وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، باعتبارها جزءًا من نمط الحياة الصحي الداعم لوظائف الجهاز المناعي، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية والوقائية.

الصحة تخصص الخط الساخن 105 للاستفسارات

وأتاحت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المواطنين وتقديم المزيد من المعلومات بشأن لقاح الإنفلونزا والخدمات الصحية، كما دعت إلى متابعة حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي @egypt.mohp و@mohpegypt، تحت شعار #معًا_نطمئن.