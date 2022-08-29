إشارات جديدة للعلاقة الحميمة بين الأزواج.. هبة قطب جابتلكم اللي يفيدكم

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إشارات جديدة للعلاقة الحميمة بين الأزواج تكشفها هبة قطب

رياض - احمد صلاح - نتشرت تصريحات الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية في الساعات الماضية مع الإعلامي عمرو أديب، وهي التي أثارت حالة من الجدل الكبير بين الكثيرين، وذلك لأنها تقدم العديد من النصائح للزوجين.

وقامت الدكتورة هبة قطب بتوجيه نصيحة إلى الرجال وهو أنه لابد أن لا يعتمدوا على المنشطات في العلاقة الزوجية، وأيضاً أشارت لضرورة اهتمام كل رجل بزوجته بطرق مختلفة، وهذا ما سوف يعمل على تعزيز وتقوية العلاقة بين الزوجين.

وتوجد العديد من الأشياء التي تساعد في كسر الروتين بين المتزوجين وبشكل خاص في العلاقة الزوجية، لذا لا يوجد أي مانع من أن تكون هناك العديد من الاسرار بين المتزوجين أو الإشارات بينهم التي تعمل على كسر الروتين.

وأضافت قطب أن الإضاءة والجو العام هو له تأثير إيجابي على وجود علاقة زوجية سعيدة، ويجب على الرجال تقديم الكثير من الهدايا البسيطة لزوجاته، وإضافة الشموع وفي يوم لا يوجد فيه أطفال، وقالت “دلعوا نفسكم”.