الرئيس السيسي: وعي المصريين أفشل محاولات التشويه وحافظ على تماسك الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن وعي المصريين وإدراكهم لحقيقة ما يُحاك ضد وطنهم شكّل دائمًا الحصن المنيع الذي أفشل محاولات التشويه، وحافظ على تماسك الدولة ومؤسساتها.



وأضاف، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، أن محاولات التشويه التي استهدفت الدولة المصرية سعت إلى النيل من ثقة المواطنين في مؤسساتها الوطنية.

تجاوز مراحل دقيقة ومعقدة

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن وعي المواطنين أسهم في تمكين مصر من تجاوز مراحل بالغة الدقة والتعقيد، والحفاظ على تماسك مؤسساتها الوطنية.

نشر الوعي وتوضيح الحقائق

وشدد الرئيس على أهمية نشر الوعي الصحيح وتوضيح الحقائق، وتبصير الرأي العام بحجم التحديات والمسؤوليات التي تتحملها القوات المسلحة.

