اتصال بين وزير الخارجية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 10:29 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد ٢٥ أكتوبر، والسيد رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، استهدف مناقشة التعاون القائم بين مصر والوكالة، فضلا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول التعاون المثمر بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث أشاد الجانبان بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، فضلا عن الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة لمصر في إطار برنامج التعاون الفني، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل احتمالات التصعيد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الراهنة وتكثيف الجهود الدبلوماسية للعمل على إيجاد سبل للتوصل إلى اتفاق يسهم في استعادة الهدوء، مشددا على رفض الحلول العسكرية لما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية بالغة الخطورة على المنطقة والعالم، وحتمية تغليب الحلول السياسية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.